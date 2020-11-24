شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة لقاء القمة وتعديل قيد السيدات على مائدة اجتماع مجلس اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد جلسة ودية بحضور مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة عمرو فتحى وعبده عبد الوهاب لمناقشة عدد من الملفات المهمة وأبرزها موافقة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك المحدد له يوم الأحد المقبل فى ختام استكمال الموسم المحلى 2019 / 2020 للمحترفين من عدمه .

وكشف مصدر مسئول بمجلس الإدارة عن أنه حتى الآن لم تصل الموافقة الأمنية للمباراة، حيث سيتم بحث الأمر فى جلسة اليوم، بالإضافة غلى مناقشة تعديل بنود قيد فرق السيدات فى الموسم الجديد.

وتشهد جولة 28 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.