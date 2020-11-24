شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تسويق استادات: هدف الشركة الاستفادة المنشآت المهدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو حسن، مدير التسويق بشركة استادات القابضة تلقي الشركة لـ12 ألف طلب عضوية للانضمام لأندية سيتي كلوب، في أول 18 يومًا فقط من بدء الإعلان عن المشروع في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هدف الشركة الاستثماري هو استغلال المنشآت المهدرة في مختلف المحافظات.

وقال عمرو حسن، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة عبر قناة أون: تلقينا 12 ألف طلب عضوية في سيتي كلوب، في المرحلة الأولى وأسعار الاشتراك للأسرة من 40 - 60 ألف جنيه".

وتابع: "لدينا خدمات لكل الشباب والأطفال مثل الألعاب الرياضية وألعاب جديدة لهم، أبرزها ألعاب الفيديو، وحرصنا على تقديم تلك الخدمة، لأهالينا في الأقاليم، لأنهم يستحقون أن نبذل الكثير من المجهود لإسعادهم".

وأنهى: "وحرصنا على استغلال المنشآت غير المستغلة والتي تحتاج لمستثمر يقوم باستغلالها بالنحو الأكفأ ومن ثم جاء رهاننا على المواطن وبالتالي قررنا النزول للمحافظات لاستغلال هذه النقطة الغائبة وفي رسالة مهمة وهي تشجيع للمستثمرين للتوجه إلى الأقاليم باعتباره استثمار أمثل يحقق عائد جيد".