شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: "أيمن حفنى قصّر فى حق نفسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، أنه يحلم بتدريب القلعة البيضاء مستقبلاً، مضيفاً أنه على استعداد لخدمة الزمالك فى أى موقع، وقال عبد الملك فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: حلمى الأول تدريب الزمالك، وشرف لى خدمة النادى فى أى مكان، وكنت قريب من الانتقال إلى الأهلى فى 2005 وقعدت مع المهندس عدلى القيعى ولكن الأمور لم تكتمل مع حرس الحدود فلم أنضم للأهلى، ولو حصل انتمائى للزمالك مكانش هيتغير، وهناك لاعبين كثر قاموا بهذا الأمر مثل طارق السعيد ، أضاف: أيمن حفنى قصر فى حق نفسه، لاعب إمكانياته كبيرة جداً ومحبوب من الجماهير لكن عنده شوية كسل.

فى سياق أخر، حرص مرتضى منصور رئيس الزمالك، على تحفيز لاعبى فريقه قبل مواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى، قائلاً: "الزمالك سيواجه الأهلى الذى فاز عليه مرتين هذا الموسم وسنرد على كل من أخطأوا يوم الجمعة المقبلة.. أحييكم على الروح العالية التى ظهرت في مباراة نادى مصر، ومحمود عاشور عمل كل حاجة علشان يخرجكم من الكأس، يلغى أجوان وميحسبش ضربات جزاء ولكن علشان أنتوا رجالة صعدتوا".

وأضاف رئيس الزمالك: "مش عاوز أشوف الأحداث اللى حصلت في أبو ظبى تحصل تانى حتى لو حصل أي استفزاز من أي لاعب، الزمالك كل يوم بينضرب علشان يقع ولكن مش هيقع لأنه عنده جماهير بالملايين وبتساند بشكل كبير ليكم فلازم تفرحوهم يوم الجمعة".

وتابع مرتضى منصور: "مكانش عندى أمل أننا نكسب الترجى في قطر ولا الهلال في السعودية والأهلى في السوبر والدورى، فأنتم أقوى فريق في أفريقيا محدش أحسن منك ومتع نفسك ومتع جماهيرك وكلكم متميزين".

وأوضح رئيس الزمالك: "المكافآت زى كل مرة أحلموا بس، والمكافآت مش قضية المهم اسعاد الجماهير وكلكم أحسن لاعبين في أفريقيا ولازم نكون أعصابنا هادئة والتوفيق بتاع ربنا، وشوفوا ربنا بيعمل إيه أوناجم اتصاب وخرج من القائمة واتحط بداله أسامة فيصل اللى ينزل يتعادل ونفوز ".