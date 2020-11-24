شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة كورونا الثانية لـ"الونش" وخضوعه للعزل الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، أمس الإثنين، إيجابية أيضًا، مثل المسحة التى خضع لها يوم الأحد الماضى، ليتأكد إصابته بفيروس كورونا، وتواجده فى العزل الصحى، وفقًا لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وذلك قبل مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أمس الإثنين، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أو أمس، الأحد، استعداداً قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية، بالإضافة إلى عدم ضم الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى انتظارا لنتيجة المسحة الطبية الخاصة بهما.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.