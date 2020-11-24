شكرا لقرائتكم خبر عن "ترجع أقوى".. جماهير الزمالك تؤازر محمود حمدى الونش بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير نادى الزمالك وكرة القدم المصرية على مؤازرة محمود حمدى الونش، نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر، عقب إعلان عن إصابته بفيروس كورونا أمس، وسط العديد من التغريدات المتضامنة وسط التمنيات بالشفاء العاجل.





شارك آلاف عبر هاشتاج "ترجع أقوى يا ونش"، قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وكتب أحمد: " الونش يستحق الدعم والمساندة قوة ورجولة في الملعب"، وغرد أخر: "لاعب مقاتل.. بإذن الله ربنا يشفيك وترجع للملعب سريعا كل الدعم للنجم محمود حمدى الونش".





وكتب محمد سعيد: "من أرجل لاعبيه الزمالك بإذن الله تعالى هترجع بألف سلامة وأنت للي تجيب أفريقا لينا يا وحش"، وعلق سعيد عبر الهاشتاج: "الف سلامة عليك يا وحش تمنياتنا لك بالشفاء العاجـل وإن شـاء الله نفرح كلنا بالبطولة والموجودين مُش هيقصروا أبداُ".

وكان طالب محمود حمدى الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر، بالدعاء عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وكتب الونش: "ربى إن كان البلاء منك حبًا فارزقنا صبرًا ورضا، وإن كان منك غضبًا فاغفر لنا وارحمنا يا الله".

يأتى ذلك بعد أن جاءت المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، أمس الإثنين، إيجابية أيضًا، مثل المسحة التى خضع لها يوم الأحد الماضى، ليتأكد إصابته بفيروس كورونا، وتواجده فى العزل الصحى، وفقًا لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وذلك قبل مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام على استاد القاهرة، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظرًا لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائى.