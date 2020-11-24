شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى لا يعرف سوى لغة الفوز في افتتاحية الدوري قبل مواجهة المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة مسابقة النسخة الجديدة للدورى المحلى عن مواجهة من العيار الثقيل ستجمع الإسماعيلى مع المصرى فى أول جولات المسابقة.

وعلى خلفية ذلك، نستعرض تاريخ لقاءات الفريق بالمواجهات الإفتتاحية حيث فاز الدراويش فى مواجهتين وتعادل فى 3 مباريات ولم يتلق أى هزيمة.

المباريات بالتفصيل كالتالى:

موسم 66-67

الإسماعيلى 3-1 المصرى

موسم 79 – 80

المصرى 1-1 الإسماعيلى

موسم 84 – 85

المصرى 1-1 الإسماعيلى

موسم 2006 – 2007

الإسماعيلى 3-0 المصرى

موسم 2014 – 2015

المصرى 2-2 الإسماعيلى

جدير بالذكر أن أكبر فوز حققه الإسماعيلى فى افتتاح الدورى العام كان على القناة بملعبه موسم 97 – 98 بنتيجة 1/6 وأحرز الأهداف محمد صلاح أبو جريشة “هاتريك” ثلاثة أهداف وأحمد حسن هدفين وخالد بيبو هدف، بينما أحرز لنادى القناة السيراليونى تشيرنو منسارى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا