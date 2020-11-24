شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستغل المعسكر الطويل لعلاج أخطاء الدفاع قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب السلام ضمن فعاليات المعسكر المغلق الذي يتواجد فيه الفريق الأحمر حالياً بأحد الفنادق والذي بدأ يوم الأحد الماضي، والذي يأتي استعداداً لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل المقرر اقامتها على ستاد القاهرة، فى نهائى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويعكف موسيماني ومعاونيه على علاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق لاسيما الهفوات الدفاعية والتي ظهرت بشكل كبير في مباراة أبو قير للأسمدة ببطولة كأس مصر، لمحاولة تلافيها في مواجهة الزمالك المرتقبة، ويشهد معسكر الأهلي تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشدة للحفاظ على اللاعبين وحمايتهم من أي خطر.

ويواجه الأهلي أزمة كُبرى خلال الأيام الماضية بسبب "لعنة" الإصابات التى بدأت تُطارد الفريق مؤخراً وتؤثر على تركيزه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المُرتقب أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة ، وإشتكى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من تفاقم حدة الإًصابات التى تُطارده خلال الفترة الماضية.

وطالت لعنة الإصابات الكثير من اللاعبين أبرزهم أجاي وأيمن أشرف ومحمد هاني ويخشى الجهاز الفني من خسارة أحد لاعبيه في النهائي الأفريقي لاسيما وأن الأهلي يخوض مباراة الزمالك بقائمة إجبارية تضم 22 لاعباً بعد خسارة جهود 8 لاعبين للأصابة أو للرحيل عن النادي ، وهم : محمود متولي للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة، بجانب الرباعي رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادى، حيث انتقل الثلاثى رمضان وفتحى وإكرامى لنادى بيراميدز، فيما رحل عاشور للاتحاد السكندرى، كما رحل عن المغربى وليد أزارو عن الأهلي وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة.

كما زادت "محنة" كورونا آلام موسيماني حيث أُصيب بالفيروس ، كلاً من : كهربا وصالح جمعة ووليد سليمان بجانب العائد من الإعارة مؤخراً أحمد ياسر ريان وأن كان الأخير غير مُقيّد في قائمة الأهلي.