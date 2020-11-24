شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: أثق فى خروج نهائى أفريقيا بشكل يليق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ثقته في خروج مباراة الأهلى والزمالك في نهائي القرن يوم الجمعة المقبل بالصورة التي تليق بمكانة مصر الكروية والإفريقية، قائلاً في تصريحاته خاصة لبرنامج "ملعب اون تايم": "أهم ما في المباراة أن نعزز ونرفع شعار لا للتعصب خاصة وأن المباراة ستقام في الغالب بدون جماهير".

أضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "اللاعبين سواء من الأهلي أو الزمالك أخوة والعلاقة بينهم في معسكرات الفراعنة تكون أفضل ما يكون والحساسية غالباً تكون في حضور الجماهير لملعب المباراة وهي ما تفرض على اللاعبين مسئولية اتجاه خروج هذه المواجهة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الكروية خاصة وأننا جميعاً أسرة واحدة".

وواصل شوقي غريب: "الأهلي والزمالك سيشاركان معاً في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم ويمثلان صاحب المركزين الأول والثاني في الدوري المصري، كما أنهما أبطال القارة الافريقية بعدما وقعا في المباراة النهائية لذلك يجب استغلال كل هذا للتأكد على ريادة الكرة المصرية".