شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: مينفعش نسأل عن أفضل مهاجم فى مصر والأناكوندا موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، أن مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء هو أفضل مهاجم فى الدورى المصرى، وقال عبد الملك فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: مصطفى محمد الأناكوندا هو أفضل مهاجم فى مصر ومينفعش حد يسأل عن أفضل مهاجم وهو موجود، وعبد الله السعيد كان أفضل لاعب فى الموسم الماضى وعمرو السولية أيضاً، لأنه حصل على الدورى وأحرز أهداف، وفى الزمالك طارق حامد أفضل لاعب بقاله 6 سنوات ومستواه ثابت.

أضاف: محمد الشناوى يستحق المركز الأساسى فى حراسة مرمى المنتخب خاصة أنه لم يقدم أخطاء ويسير بمستوى ثابت.

واصل: الفريق الخاسر فى مباراة نهائى أفريقيا، يستطيع تجاوز الأمر سريعاً لأنه سيكون أمامه مواجهات جديدة مع نفس الفريق مثل السوبر المصرى ومباراة الدور الأول فى الدورى، ويمكن للاعبين أن يحولو خسارتهم إلى غل كروى.

واختتم: قلقان من مباراة يوم الجمعة المقبلة بين الأهلى والزمالك قلق طبيعى متواجد عند كل الناس أهلاوية وزملكاوية.

وعلق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك سابقاً على حماسه الشديد في التشجيع للقلعة البيضاء مؤكداً: "من حقي تشجيع نادي الزمالك وعدم تشجيع أي نادي آخر لأنني وببساطة شايف ان الأبيض من حقه تقليص فارق البطولات في أفريقيا مع الأهلي".

أضاف أحمد عيد : "فريق الزمالك الحالي مختلف عن الفرق في الوقت السابق بفضل الاستقرار فلم يعد هناك تغيير 16 لاعب في الموسم الواحد"

أوضح أحمد عيد عبد الملك: "نادي الزمالك يمتلك نواحي فنية أعلى من الأهلي لدى بعض اللاعبين وبالطبع الخبرات والروح والفنيات وأمور أخرى ستحسم اللقب".