شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشناوي: سيتي كلوب هدفه خدمة أهالينا بمحافظات مصر ويضم صفوة المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسلام الشناوي، مدير الإنتاج ورئيس القطاع الفني بشركة استادات القابضة، إن مشروع سيتي كلوب أنشئ من أجل خدمة جميع أفراد الأسرة لأن أهالينا في المحافظات يحتاجون لهذه الخدمة بشدة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر فضائية "أون": "هذه هي الفكرة التي بنينا عليها فكرة سيتي كلوب وهي كيفية خدمة الأسرة في المحافظات التي لا يتم تقديم فيها مثل هذه الخدمات ولا يوجد فيها أندية".

وتابع: "لم يفكر أحد في أن يفعل مثل هذه الإنشاءات وبمثل هذه الجودة العالية التي نقدمها".

وواصل: "سيتي كلوب هو مشروع قومي وهدفنا خدمة المجتمع واستغلينا المساحات الكبيرة في المحافظات من أجل خدمة الأفراد دون أي زحام".

وتابع: "المساحة التي كانت متواجدة حول أي استاد كانت عبارة عن ملاعب متعددة بالإضافة لأي مبنى إداري، وفي كل نادٍ كان هناك مساحات كبيرة للغاية ولذلك كان علينا أن نفكر من أجل خدمة الأفراد".

وأشار: "قمنا بعمل بعض الأشياء المهمة إلى المرأة في هذه الأندية، مثل مبنى خاص بالسيدات، وهو يضم جميع الأشياء التي تحتاجها السيدة".

وتابع: "لدينا خدمات لكل الشباب والأطفال مثل الألعاب الرياضية وألعاب جديدة لهم".

أكد إسلام الشناوي مدير الإنتاج ورئيس القطاع الفني بشركة استادات القابضة أن الشركة في مشروع سيتي كلوب اختارت صفوة المجتمع الرياضي والمدربين للعمل على بناء جيل عظيم من النجوم والأبطال في المستقبل.

أضاف الشناوي في تصريحات عبر برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر فضائية "أون": "سيتي كلوب يضم كل الخدمات وهو مجتمع رياضي كامل به كل معاني الترفيه والرياضة والنادي سيكون متكاملا في كل شيء".

وتابع: "سيتم افتتاح أول فرع في شبين الكوم خلال أسبوعين فقط، وقمنا بتقسيم الأندية ونرغب في تقديم هذه الخدمة في أسرع وقت إلى الأهالي".

وأضاف: "سنقوم بتسليم أول 5 مشاريع من سيتي كلوب في أول شهر سبتمبر المقبل، ثم بعد ذلك سنقوم بتسليم 4 مشاريع أخرى من سيتي كلوب حتى نصل إلى اكتمال المشروع بشكل نهائي".

وأشار: "أسعار سيتي كلوب ليست مرتفعة ولا تتنافس مع أي نادي آخر خاص، وبالتالي فإن سيتي كلوب لا يقل عن أي ناد في مصر وهو سعر رمزي للغاية واللعبة في أكاديمية تبلغ من 200 إلى 300 جنيه في الشهر الواحد للطفل وهو رقم بسيط مقارنة بالخدمات المقدمة".

وأوضح: "لدينا أفضل مدربين في الأكاديميات على مستوى أوليمبي وإفريقي، فالنشاط الرياضي في شركة استادات هو تجهيز شبكة كاملة من 15 ناديا لاستخراج البراعم القادرة على تمثيل منتخب مصر في القريب العاجل".