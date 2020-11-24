شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور للاعبى الزمالك: أنتم أفضل من الأهلى وعايزكم تفرّحوا الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضى منصور رئيس الزمالك، على تحفيز لاعبى فريقه قبل مواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى، قائلاً: "الزمالك سيواجه الأهلى الذى فاز عليه مرتين هذا الموسم وسنرد على كل من أخطأوا يوم الجمعة المقبلة.. أحييكم على الروح العالية التى ظهرت في مباراة نادى مصر، ومحمود عاشور عمل كل حاجة علشان يخرجكم من الكأس، يلغى أجوان وميحسبش ضربات جزاء ولكن علشان أنتوا رجالة صعدتوا".

وأضاف رئيس الزمالك: "مش عاوز أشوف الأحداث اللى حصلت في أبو ظبى تحصل تانى حتى لو حصل أي استفزاز من أي لاعب، الزمالك كل يوم بينضرب علشان يقع ولكن مش هيقع لأنه عنده جماهير بالملايين وبتساند بشكل كبير ليكم فلازم تفرحوهم يوم الجمعة".

وتابع مرتضى منصور: "مكانش عندى أمل أننا نكسب الترجى في قطر ولا الهلال في السعودية والأهلى في السوبر والدورى، فأنتم أقوى فريق في أفريقيا محدش أحسن منك ومتع نفسك ومتع جماهيرك وكلكم متميزين".

وأوضح رئيس الزمالك: "المكافآت زى كل مرة أحلموا بس، والمكافآت مش قضية المهم اسعاد الجماهير وكلكم أحسن لاعبين في أفريقيا ولازم نكون أعصابنا هادئة والتوفيق بتاع ربنا، وشوفوا ربنا بيعمل إيه أوناجم اتصاب وخرج من القائمة واتحط بداله أسامة فيصل اللى ينزل يتعادل ونفوز ".

وتابع مرتضى منصور: "لاعيبة الأهلى مش أحسن منكم.. أنت أقوى وأفضل ولازم تأكدوا تفوقكم عليه ليكون المرة الثالثة ولازم تطلع طاقتكم كلها في الـ90 دقيقة، العب وأنت هادى وأى حد هيلعب هيكون أفضل والفريق اللى هتلعبه يوم الجمعة ده أنت غلبته مرتين تلاتة، وعاوزين نرد على كل اللى غلط في الزمالك يوم الجمعة الجاية".

واختتم مرتضى منصور: "كل المستحقات هتتصرف يوم الجمعة ونسبة الـ25% بتاعة المشاركة ومقدم العقود بتاع السنة الجديدة ومالهاش دعوة بالماتش".