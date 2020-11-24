شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: رمضان صبحى هو اللاعب اللى ملوش بديل فعلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن رمضان صبحى هو اللاعب اللى ملوش بديل الحقيقى فى الوقت الحالى وليس عبد الله السعيد، وقال بلال لليوم السابع:"رمضان صبحى لاعب كبير ورحيله سيمثل خسارة كبيرة للفريق الأحمر وبديله سواء طاهر محمد طاهر أو أى صفقة جديدة سيكون بمثابة البطيخة التي قد تكون غير مفيدة للفريق".

واستشهد أحمد بلال بحسين الشحات معلقاً:"الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بمبلغ كبير للغاية ولكنه لم يقدم المطلوب والمرجو منه حتى الآن".

وأجرى أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق حواراً مطولاً خلال ندوته باليوم السابع تطرقت للحديث في العديد من الملفات أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.