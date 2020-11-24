شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يرد على شائعات العرض الإماراتى لموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد هانى رمزى نجم الأهلى السابق ومقدم برنامج البيت الكبير على فضائية النادى، وجود الشائعات بهذا العدد حول الأهلى قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي، وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين: "هناك نوع تسويقي رخيص بإثارة الشائعات الكاذبة حول النادي الأهلي وسنتصدى لها، في الأهلي تعودنا على مثل هذه الأمور، وقناة الأهلي دورها توضيح الحقائق الجماهير".

وتابع هاني رمزي: "فرقعة اعلامية واخبار كاذبة عن الأهلي وموسيماني، والبعض يستغل أن زوجة موسيماني هي وكيلة أعماله ويروّج لوجود عرض إماراتي للمدرب الجنوب إفريقي، لزعزعة استقرار الفريق قبل نهائي القرن".

وترددت بعض الأخبار حول رحيل موسيماني واصابات لاعبي الأهلي بكورونا في النادي الأهلي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام على استاد القاهرة، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظرًا لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائى.

وجاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.