شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف صفقة انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً، أن صفقة انتقال أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى صفوف بيراميدز توقفت نهائياً بسبب المغالاة المالية في طلبات إدارة القلعة الحمراء، قائلاً خلال مقدمة برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، إن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني اعترض على ضم محمد فاروق لكنه لم يمانع في انتقال أحمد الشيخ الى صفوف بيراميدز.

وشدد سيف زاهر على أنه تواصل مع عمرو بسيوني مدير التسويق في نادي بيراميدز، وأكد خلال اتصال تليفوني أن انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز لم يعد متواجداً على أرض الواقع وأن اللاعب سيواصل مشواره في الأهلي بعد توقف المفاوضات التي كانت قد بدأت في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، ليتم مناقشة الأمر من جانب الإدارة الحمراء قبل أن يتم التراجع عن الفكرة، ورفض مسئولو الأهلي مقترح بيراميدز بدخول أحمد الشناوي ضمن الصفقات التي يضمها الفريق الأحمر من بيراميدز هذا الموسم، حيث أكد مسئولو الأهلي أن الحراسة ليس ضمن الأولويات في المراكز المطلوبة للتدعيم، بالإضافة لوجود تحفظ فني على أداء أحمد الشناوي، حيث يملك الثنائي محمد بسام ومحمود جاد فرصا أفضل حال استقرار الأهلي على ضم حارس مرمي جديد، في الوقت الذي رفض بيراميدز مقترح الأهلي بضم البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز في صفقة بيع أحمد الشيخ.