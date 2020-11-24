شكرا لقرائتكم خبر عن على خليل: ضيّعت دورى على الزمالك عشان الأخلاق أهم من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على خليل نجم الزمالك السابق، أنه كان السبب في شعبية نادى الزمالك بعد الراحل حمادة إمام، وتسببت في ضياع الدورى بسبب صدقى وأخلاقى، قائلاً خلال حواره مع خالد الغندور في برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "بدأت في بنى سويف وانتقلت للزمالك وانا عندى 15 سنة وسجلت هدفين في أول مباراة، وانضميت لمنتخب مصر وانا في فريق الشباب في الزمالك، وقبل أن ألعب مع الفريق الأول لنادى الزمالك ولعبت مع المنتخب قبل لعب أي مباراة مع الزمالك".

وأضاف على خليل: "سجلت هدفا في الإسماعيلى والحكم حسبه وجرى على نصف الملعب وجماهير الإسماعيلى نزلت الملعب وعلى أبو جريشة قال للحكم أحمد بلال أسأل على خليل لو قالك جول احسبه لو قال مش جول متحسبوش، والحكم سألنى وقلت له مش جول والزمالك خسر الدورى هذا الموسم 1978-1979 على نقطة، ولكن الأخلاق أهم من البطولات، وإحنا في الزمالك اتربينا صح مينفعش نشوف حاجة غلط ومنعترفش، ولم اعترض على أي قرار للحكم في حياتى، وحصلت على إنذارين فقط في حياتى ولم أخذ أي كارت أحمر نهائيا".

وتابع نجم الزمالك السابق: أتمنى تتويج الزمالك بدورى أبطال أفريقيا، والمباراة صعبة جدا على الفريقين، واللى بيحب الزمالك ميتفعش يروح مكان تانى، ولم أحصل على أي مقابل مادى في الموسم الأول لى مع الزمالك، وخدت 5 جنيه في الموسم التانى وبعد كدة 12 جنيه ثم 36 جنيه وبعد كدة 60 جنيه كفئة أولى".

وأوضح على خليل: "حمادة إمام صاحب الفضل في الشعبية الأولى لنادى الزمالك ثم أنا والجمهور بيحبنى جدا ودى نعمة كبيرة، وعمرى ما اختلف مع حسن شحاتة وفاروق جعفر وكان بينا منافسة كبيرة وكل واحد كان عاوز يبقى أحسن وكل ما يثار حول الخلافات بيننا غير صحيح".