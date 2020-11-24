شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حسن: سيتي كلوب استقبل عددًا غير مسبوق من الاشتراكات بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو حسن، مدير التسويق بشركة استادات، إن الشركة لم تتوقع حجم الطلب على الاشتراك بسلسلة أندية سيتي كلوب مع بداية الإعلان عن فتح باب الاشتراك بالأندية الخمسة عشر. وأضاف حسن في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة أون: "تلقينا على سبيل المثال 17 اشتراك في الساعة الواحدة في فرع شبين الكوم وهو رقم غير مسبوق في عدد وطلبات الاشتراك بأي نادي مصري آخر". وتابع حسن: "حجم الاستثمارات المرصودة لسلسلة أندية سيتي كلوب يصل إلى قرابة مليار ونصف المليار جنيه مصري بشكل مبدئي للشركة داخل الاستادات وتطويرها وكذلك الأندية التي ستقدم خدمات عالمية". وأتم: "الأنشطة الرياضية داخل أندية سيني كلوب تتلخص في الجيم والتنس والتنس الأرضي وبعض الألعاب الأخرى والسباحة".

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