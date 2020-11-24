شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعمال محمد الشناوى يكشف حقيقة إصابة الحارس الدولى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى حازم الحديدى، مدير أعمال محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، إصابة الحارس الدولى بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد بشأن إصابته .

وقال الحديدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، إن الشناوى بصحة جيدة وجاءت المسحة التى أجراها اليوم سلبية ويستعد بقوة لمباراة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أن كهربا ووليد سليمان بدأوا فى التعافى من فيروس كورونا، وستحدد المسحة المقرر إجراءها عليهما الأربعاء المقبل مشاركتهما فى مباراة الزمالك من عدمه، أما صالح جمعة فهو يشعر بالتعب ولم يتعافى حتى الآن.

وبشأن إصابة عمرو السولية، قال: "السولية ليس عليه أى علامات استفهام، ومن المحتمل أن تكون إصابة اللاعبين من المنتخب"، متابعا: "صالح جمعة وكهربا لم يأتوا إلى النادى الأهلى منذ إصابتهم".