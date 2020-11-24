شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث اليوم، الإثنين الموافق 23/ 11/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء أبرز 7 منها، الزمالك يعلن إصابة الونش بفيروس كورونا، والأهلي يضم أحمد رمضان بيكهام لمدة خمس سنوات مقبلة، ووصول فرجانى ساسى وعلى معلول إلى القاهرة استعدادًا لنهائى أفريقيا.

الزمالك يعلن إصابة الونش بفيروس كورونا

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق أُصيب بفيروس كورونا، موضحًا في تصريحات لإذاعة أون سبورت أن النادي تأكد من إصابة الونش بفيروس كورونا، وتابع: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعب.

وصول فرجانى ساسى وعلى معلول إلى القاهرة استعدادا لنهائى أفريقيا

وصل الثنائى التونسى فرجانى ساسى وعلى معلول، لاعبا الزمالك والأهلى على الترتيب، إلى القاهرة، للمشاركة مع قطبى الكرة المصرية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعطل وصول الثنائى على مدار اليومين الماضيين بسبب عطل فى الطائرة الخاصة برحلتهما قبل أن يستقل الثنائى طائرة اليوم ووصلا إلى مطار القاهرة الدولى تمهيدا للانضمام إلى القطبين.

اتحاد الكرة يحدد 10 ديسمبر موعدا لمباراة السوبر الأفريقى حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بطل دوري أبطال أفريقيا، الذى لم يتحدد حتى الآن، وبطل الكونفدرالية وهو نهضة بركان المغربى، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة فى مصر.

الأهلي يضم أحمد رمضان بيكهام لمدة خمس سنوات مقبلة

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات مقبلة، وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، هذا وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.

الأهلي يؤكد عدم إصابة الشناوي بكورونا بعد مشاركته فى مران اليوم

أكد مسئولو النادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لا يُعاني من أية إصابات بفيروس كورونا كما زعمت بعض التقارير خلال الساعات الأخيرة، وأكد مسئولو أن الشناوي شارك في مران الفريق مساء اليوم حيث خاض تدريبات في الجيم قبل أن يشارك في المران الجماعي للفريق، وهو ما يؤكد أن الحارس الدولي سليم تمامًا ولا يُعاني من أية إصابات سواء بكورنا أو غيرها وأن الحارس متواجد حاليًا في معسكر الأهلي الذي يستعد من خلاله لنهائي أفريقيا الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

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