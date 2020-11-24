شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: مراتى أهلاوية.. لو مش لاعب كورة هابقى جزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عيد عبد الملك نجم نادى الزمالك، عن الانتماءات الكروية داخل أسرته للأهلى والزمالك، وقال عبد الملك فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: زوجتى أهلاوية وكذلك ابنتى الكبرى، ولكن ابنتى الصغرى زملكاوية، زوجتى هى ابنة عمى فى نفس الوقت ووالدها زملكاوى وأغلب عائلتنا زملكاوية، وساندى ابنتى الصغيرة تعلقت بالزمالك بعد إحدى مبارياتنا مع المقاولون وقالت لى قبل المباراة "انت تجيب جول واعملى قلب"، فسجلت هدفين فى هذا اللقاء ومنذ تلك المباراة تعلقت بتشجيع الزمالك.

أضاف: أى حد بيدخل يشتمنى على السوشيال بعمل بلوك على طول، لكن لو حد بيتكلم باحترام برد عليه، وماقدرش أقول مين أكثر الجماهير أهلاوية أو زملكاوية، ولكن السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة جداً.

استكمل: لو عندى حق فى حاجة بتكلم فيها مابسكتش ومافيش على راسى بطحة عشان أحسس عليها، ولو أنا مش لاعب كرة كنت هبقى جزار، لأن عيلتى جزارين أصلا، جدى جزار كبير فى شبرا، وعملت بالجزارة لفترة مع أعمامى، ولكن الموضوع أخذ منحنى مختلف وبقيت جزار فى الملاعب.

واصل: مرة فى مباراة الزمالك والمقاولون كان الزمالك يتجه بانفراد على المقاولون وفجأة الحكم أنهى المباراة، وكان رد فعلى صعب جداً، لم أشتم عمرى ما قولت لفظ خارج ولكن تعبيرات وجهى كانت صعبة جداً، هعمل ايه خلقة ربنا بقى.