شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة الأربعاء تحدد تشكيل الزمالك لقمة النهائي الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية التي تخوض مباراة الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا إلى الأربعاء المقبل عقب اجراء المسحة النهائية للكشف عن فيروس كورونا للاعبين، وذلك عقب التأكد من إصابة محمود حمدى الونش بفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو الزمالك لمسحة كورونا يوم الأربعاء المقبل وفقًا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي "كاف" وهي التي ستحدد اللاعبين الذين سيشاركوا في المباراة من عدمها، وسيتم الإعلان بعدها عن اللاعبين المستبعدين من معسكر الزمالك.

في نفس السياق كشف محمود حمدي الونش مدافع الزمالك عن أنه لا يشعر بأي أعراض حتى اللحظة الجارية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وقال مصدر مقرب منه إنه يتواجد حاليًا في العزل الصحي بمنزله بعدما خضع لمسحة بالأمس جاءت نتيجتها إيجابية، مُتمنيًا التوفيق لزملائه في النهائي الأفريقي أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة وأنه يتمنى اللحاق بالمباراة والمشاركة مع زملائه في اللقاء المُرتقب.

على صعيد متصل، جاء برنامج الزمالك لمواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعدادًا لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، الذي إنطلق اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.