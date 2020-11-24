شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: اعرف أحمد أحمد من سنين وعارف أنه ظالم لكن متوقعتش أنه فاسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن عبد المنعم شطة رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي سابقا، إن المال العام يكون دائما مطمع إلى كثير من الناس وهذا ما حدث مع رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، مشيرا إلى أنه عاشرة قبل عشرين عاما والاتهامات المتهم بها من الفساد والسرقة تدل على مزيج من الطمع والحرمان، وأنه لم يتوقع أن يكون أحمد أحمد فاسدا ولكن مايعلمه عنه أنه ظالم، حيث أنه قام بتسريح جميع المصريين من الاتحاد، مؤكدا أن أحمد أحمد موجود حاليا في مدغشقر وممنوع من حضور آى مسابقة رياضية أو أى شيء يتعلق بكرة القدم عالميا .

وتابع: "متأكد أن أحمد أحمد كان على علم بالقرار والدليل على ذلك أنه غادر مصر، حيث قام بحجز تذكرة طيران ذهاب فقط دون عودة فكان على علم بالقرار قبل عشرة أيام أو أسبوع على الأقل، مشيرا على أنه شارك في جميع مباريات القمة بين فريقي الأهلي والزمالك حتى اعتزالة باستثناء عام واحد كان خلاله في المملكة العربية السعودية، وأنه قام بعمل أول قفزة في الهواء في مباراة الأهلى والزمالك في عام 78 ومن بعدها اشتهرت تلك الحركة في الملاعب، مؤكدا على أن علاقته جيدة بالكابتن فاروق جعفر .