شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: "كاف" لا يمانع من حضور مرتضى منصور مباراة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الاتحاد الأفريقي لا يمانع من حضور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى الجمعة المقبلة، وقال خالد الغندور خلال تقديمه لبرنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "المستشار مرتضى منصور جلس مع اللاعبين لتحفيزهم قبل نهائي القرن، وحثهم على التتويج بالبطولة في لقاء أبوي مع نجوم الزمالك".

وأضاف الغندور: "الاتحاد الأفريقي معندوش مانع يحضر مرتضى منصور النهائي وقد يحضر النهائي ويحتفل بالبطولة ويشيل الكأس وأنا كخالد الغندور بتفائل بتواجد مرتضى منصور وعندى ثقة في لاعيبه الزمالك في تحقيق البطولة".

وتابع الغندور: "محمود حمدى الونش كان مقيم في المعسكر الأول للمنتخب مع محمد صلاح، والمسحات دى غريبة ممكن تتغير في أي وقت ومسحة يوم الأربعاء الحاسمة التي ستحدد من سيشارك في نهائي دورى أفريقيا".

وأضاف الغندور: "الموضوع مش موضوع مباراة كورة ولكن أصبحت موضوع إنسانى ومرض ربنا يشفى كل الناس، ومحمد الننى أتمرن يوم الاثنين مع المنتخب، والنتيجة طلعت بعد المران أن الننى مسحته كانت إيجابية فلذلك أصيب كوكا ومحمد شريف بفيروس كورونا".

وتابع: "عندما قلت أن كوكا لعب مباراة المنتخب وهو عنده كورونا وارد جدا وكذلك وليد سليمان ممكن يكون لعب مباراة الكأس وهو عنده كورونا وممكن يكون نقل العدوى للاعبين آخرين زى ما أعلن أن سليم ابنه عنده ربنا يشفيهم".

وأوضح الغندور: "منتخب مصر بكل ما فيها لم يكن هناك أي تباعد بينهم ولا أحد منهم كان ملتزم بالإجراءات الوقائية سوى طارق حامد وأحمد سيد زيزو لأنهما محترفين بجدارة".