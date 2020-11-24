بعثة المقاولون العرب تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية استعدادا للسفر لجيبوتي

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب،علي تطبيق الإجراءات الإحترازية والإلتزام بها كاملة خلال وصولهم إلي مطار القاهرة ، إستعدادا للسفر لجيبوتي .

ويواصل الفريق الأول الإلتزام بالتباعد الإجتماعي علاوة علي إرتداء الكمامات لكامل أفراد البعثة خلال الإستعداد لإستقلال الطائرة الخاصة بهم. وكان عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أعلن قائمة لاعبيه المسافرة لجيبوتي في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية بعد العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب 15 عاما.

وتضم البعثة 36 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران

ورامي عادل ورامي ربيع و محمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق المسافرة لجيبوتي بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي. وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد

العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد اللهياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وتغادر بعد قليل بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مطار القاهرة في رحلة تستغرق أكثر من 13 ساعة لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي بتمهيدي الكونفدرالية ، حيث من المقرر أن تشهد الرحلة ترانزيت في مطار أديس أبابا قبل الإقلاع مرة أخري لجيبوتي. ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له السبت المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الخمس و الجمعة و علي ملعب المباراة.

وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.