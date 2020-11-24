ميدو : "كان فيه ناس فاسدة ترفض تغيير لائحة اتحاد الكرة"

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن أن هناك مسؤولين سابقين بالاتحاد المصري لكرة القدم كانوا يرفضون تغيير اللائحة من أجل السيطرة على الموقف بالجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو من خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس : " كان فيه ناس في اتحاد الكرة مش

عايزه اللائحة تتغير لأنهم كانوا عايزين يستمروا بفسادهم وعدم محاربتهم من أي شخص.

ووجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة نارية لبعض من الفاسدين الذين اتهموه من قبل بأنه يريد إهدار حق الأندية الصغيرة .

وقال ميدو من خلال حديثه ببرنامج أوضة اللبس : "فيه ناس شربت الفساد لغاية الركب كانوا بيتهموني واوعوا تفتكروا كلام الفيس بوك هيخلوني اسكت كان واحد من اللي شربوا فساد من زمان طلع قال انا عارف مين بيمول برنامج ميدو الناس كلها عارفه ايديه عامله ازاي انا مختش جنيه من حد فيه ناس متستاهلش أذكر اساميها.