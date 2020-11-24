طبيب المنتخب يتحدث عن إصابة صلاح والنني وكوكا بكورونا

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أن من الوارد يكون صلاح والنني وكوكا أصيبوا بالفيروس قبل الحضور إلى مصر ونشط لديهم بعد الانضمام للمعسكر.

وقال أبو العلا في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت

عبر فضائية صدى البلد إلى أن اتحاد الكرة لم يأخذ برأيي في حضور محمد صلاح زفاف شقيقه ، ولا يمكن الجزم بأن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا في زفاف شقيقه.

وتابع أن كوكا حالته جيدة ويخضع لمسحات كورونا تباعا حتى تصبح نتيجته سلبية بالتدريج. وأتم أن صلاح والنني سافرا إلى إنجلترا في طائرة إسعاف.

وتعرض محمد صلاح ومحمد النني واحمد حسن كوكا للاصابة بفيروس كورونا خلال تواجدهم بمعسكر المنتخب الوطني لخوض مباراتي توجو في تصفيات امم افريقيا.