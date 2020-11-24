قرار رسمي بعودة الجمهور إلى مدرجات الدوري الانجليزي

ستعود الجماهير إلى الملاعب الإنجليزية في المناطق الأقل خطرًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عندما ينتهي الإغلاق الحالي في المملكة المتحدة في 2 ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون رسميًا عودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي سيكون الشهر المقبل.

وانتظرت الجماهير الإنجليزية هذه اللحظة منذ مارس الماضي، وهو آخر موعد حضرت فيه الأنصار إلى ملاعب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإنه سيتمكن عدد 4000 شخص من حضور الأحداث الرياضية التي تقام في الهواء الطلق، وفقًا لما أعلنه جونسون.

وستقوم الحكومة البريطانية باستعادة نظام المستويات قبل الإغلاق الحالي، حيث ستكون بعض المناطق في المستوى الثالث، مع وجود مخاطر أعلى للعدوى، وأخرى عند المستوى الثاني والمستوى الأول، اعتمادًا على انخفاض المخاطر فيها.

وفي مناطق المستوى الثاني، سيكون الحد الأقصى لعدد الجماهير الذين يمكنهم دخول المدرجات 2000 شخص، بينما في المستوى الثالث لن يتم السماح بحضور الجماهير فيها، وسيتم التمسك بالقيود كما هي.

وحول ذلك، قال جونسون: “في المستويين الأول والثاني سيكون مسموح للجماهير بحضور الأحداث الرياضية والتجارية في حدود السعة والتباعد الإجتماعي”.

وأضاف: “ذلك سيكون خاص بالأحداث الرياضية والإجتماعية مما يوفر المزيد من الاتساق مع العروض الداخلية في المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وملاعب كرة القدم”.

وأتم فيما يخص هذا الموضوع: “سنقوم أيضًا بتعزيز قدرة السلطات المحلية على الإنفاذ، بما في ذلك الضباط المدربون بشكل خاص والسلطات الجديدة لإغلاق المباني التي تشكل خطرًا على الصحة العامة”.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ مارس الماضي، التي تستضيف فيها الملاعب الجماهير، بعد إغلاق المدرجات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقبل بداية الموسم الحالي 2020/21، أجريت بعض الاختبارات في مباريات ودية، شهدت حضور 2500 مشجع كحد أقصى، لكن خطة العودة التدريجية ابتداء من الأول أكتوبر الماضي كان لزامًا تأجيلها، بسبب التصاعد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة.