الامارات | الحسن صالح إلى البرتغال لإجراء عملية في الكاحل

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحسن صالح إلى البرتغال لإجراء عملية في الكاحل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم، الحسن صالح، إلى البرتغال لإجراء عملية بالمنظار للكاحل الأيسر في مستشفى سانتا ماريا بمدينة بورتو، وعمل برنامج علاجي خاص يسهم في عودته للملاعب من جديد، وسيشرف على الفحوص الجراح البروفيسور الهولندي نايك فان دايك، الذي سبق أن أجرى عملية جراحية للاعب عام 2015، علماً أن الحسن صالح كان قد أجرى في مايو الماضي عملية جراحية على مستوى الكاحل الأيسر.
من جانبه، أكد رئيس إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي، الدكتور عبدالعزيز المهيري، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن «الإدارة عقدت اجتماعات عدة مع الجهاز الطبي واللاعب، وفضلنا اختيار البروفيسور الهولندي نايك فان دايك، كونه سبق أن أجرى عملية جراحية ناجحة للاعب».
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