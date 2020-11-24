الامارات | الفورة: عجمان لم يفكّر بنسبة 1% في الاستغناء عن الرمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفورة: عجمان لم يفكّر بنسبة 1% في الاستغناء عن الرمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، على أن إدارة النادي لم تفكر ولو بنسبة 1% في اجراء أي تغييرات على الجهاز الفني، داحضاً كل الشائعات التي تؤكد اتجاه النادي للاستغناء عن خدمات المدرب المصري، أيمن الرمادي، بسبب سوء النتائج.

ويحتل عجمان، حالياً، المركز الـ12 على لائحة الترتيب العام لجدول الدوري برصيد نقطتين جمعهما من التعادل مع حتا وبني ياس، من دون أن يحقق أي انتصار في الجولات الست المنصرمة.

وقال الفورة لـ«الإمارات اليوم»: «لا توجد أي نية للاستغناء عن الرمادي، بل على العكس إدارة النادي تدعمه طوال الوقت لثقتها بقدرات المدرب على الخروج بالفريق من حالة سوء النتائج التي يعانيها (البرتقالي) في الوقت الراهن». وأضاف: «نعلم جيداً قدرات المدرب المصري الذي أمضى مع الفريق خمسة مواسم حقق خلالها الكثير من النجاحات». وأشار: «وجود إصابات كثيرة في الفريق بلغت 10 لاعبين دفعة واحدة، هو أمر صعب على أي مدرب يُمكن أن يتعامل معه، وبمجرد أن يزول هذا السبب سيعود (البرتقالي) قوياً مثلما تعودت منه الجماهير في كل موسم». وأكمل الفورة: «رغم كل هذه الظروف، إلا أن الفريق يؤدي في كل مباراة، وهناك سوء حظ يلازم المهاجمين على وجه التحديد، وأرى أن عجمان بحاجة الى انتصار واحد يرفع معنويات اللاعبين، وستكون انطلاقة مهمة له لكسر سوء النتائج والابتعاد عن شبح الهبوط».

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