الامارات | خليفة الحمّادي يجدّد عقده مع الجزيرة حتى 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الحمّادي يجدّد عقده مع الجزيرة حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن تجديد عقد المدافع الدولي خليفة الحمادي لخمس سنوات إضافية، بعقد يمتد حتى 2025، وفقاً لبيان رسمي.

وأوضحت في البيان أن «الحمادي أثبت نفسه لاعباً أساسياً في تشكيلة النادي والمنتخب الوطني، منذ ظهوره للمرة الأولى مع (فخر أبوظبي) قبل ثلاث سنوات عندما كان يبلغ من العمر 19 عاماً».

من جهته، قال الحمّادي إنه «فخور جداً بتمديد عقدي مع نادي الجزيرة، إنه حلم يتحقق بالفعل، أود أن أشكر الإدارة وجميع القائمين على النادي على ثقتهم ودعمهم المتواصل لي، إذ إنني نشأت وتعلمت في النادي، وأنا ممتن إلى الأبد للفرص التي لايزال يقدمها لي نادي الجزيرة».

وأضاف: «لدينا فريق رائع، ويسعدني أن أكون جزءاً منهم، وأتطلع إلى مواصلة العمل الدائم من أجل تحقيق المزيد، خلال السنوات القادمة، للثقة العالية التي منحها النادي والجماهير لي».

من جهة أخرى، أعلن نادي الجزيرة عن تعيين فادي زوين، في منصب المدير التنفيذي الجديد للشؤون التجارية والتسويق، امتداداً للمشروع الانتقالي الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير العمليات الرياضية في النادي.

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