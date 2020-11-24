- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الحمّادي يجدّد عقده مع الجزيرة حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن تجديد عقد المدافع الدولي خليفة الحمادي لخمس سنوات إضافية، بعقد يمتد حتى 2025، وفقاً لبيان رسمي.
وأوضحت في البيان أن «الحمادي أثبت نفسه لاعباً أساسياً في تشكيلة النادي والمنتخب الوطني، منذ ظهوره للمرة الأولى مع (فخر أبوظبي) قبل ثلاث سنوات عندما كان يبلغ من العمر 19 عاماً».
من جهته، قال الحمّادي إنه «فخور جداً بتمديد عقدي مع نادي الجزيرة، إنه حلم يتحقق بالفعل، أود أن أشكر الإدارة وجميع القائمين على النادي على ثقتهم ودعمهم المتواصل لي، إذ إنني نشأت وتعلمت في النادي، وأنا ممتن إلى الأبد للفرص التي لايزال يقدمها لي نادي الجزيرة».
وأضاف: «لدينا فريق رائع، ويسعدني أن أكون جزءاً منهم، وأتطلع إلى مواصلة العمل الدائم من أجل تحقيق المزيد، خلال السنوات القادمة، للثقة العالية التي منحها النادي والجماهير لي».
من جهة أخرى، أعلن نادي الجزيرة عن تعيين فادي زوين، في منصب المدير التنفيذي الجديد للشؤون التجارية والتسويق، امتداداً للمشروع الانتقالي الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير العمليات الرياضية في النادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | خليفة الحمّادي يجدّد عقده مع الجزيرة حتى 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.