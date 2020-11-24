الامارات | أولى جولات «دبي لقوارب التجديف 30 قدماً» تنطلق الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن أولى جولات «دبي لقوارب التجديف 30 قدماً» تنطلق الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم أولى جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً يوم الجمعة المقبل في قناة دبي المائية بمنطقة الجداف، ضمن فعاليات الموسم البحري الرياضي 2020-2021 وقال بيان صحافي: «بدأت اللجنة المنظمة في النادي منذ يوم الأحد الماضي استقبال طلبات المشاركة والتسجيل للسباق من قبل النواخذة والملاك، حيث تستمر عملية التسجيل حتى يوم غدٍ».

ومن المنتظر أن ينطلق أول أشواط الجولة الأولى عند الساعة الثالثة عصر الجمعة، وتسبق إجراءات المشاركة عمليات التدقيق على المشاركين واستكمال الفحص الفني.

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