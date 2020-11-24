اتجاه داخل "كاف" لتأجيل نهائي أفريقيا

جدة - عمرو شويل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن اتجاه داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا حال زيادة عدد إصابات كورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونة: "كاف يدري بقوة تأجيل المباراة ولكنهم ينتظروا المسحة الطبية يوم الأربعاء وحال إعلان أعداد كثيرة بين لاعبي الفريقين سيتم تأجيل اللقاء".

وأضاف: "الجميع ينتظر المسحة الأخيرة للكاف بعد الغد من أجل حسم الأمر سواء بتأجيل اللقاء او خوضه بشكل طبيعي.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.