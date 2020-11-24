رضا عبد العال: الأهلي سيطلب تأجيل نهائي أفريقيا حال إصابة الشناوي بكورونا

جدة - عمرو شويل

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك أن مسؤولي القلعة الحمراء سيطلب تأجيل نهائي أفريقيا يوم الجمعة المقبل حال إصابة محمد الشناوي بالكورونا.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "الأهلي سيطلب تأجيل المباراة إذا تعرض الشناوي للإصابة بالكورونا بعيدا عن لائحة الاتحاد الأفريقي ولا وجود ثقة فى حراس مرمي الفريق الأخريين".

وأضاف: "الزمالك لديه حراس مرمي مميزين أبوجبل وجنش وعواد وأتمني خوض اللقاء فى نهاية شهر ديسمبر أفضل".

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.