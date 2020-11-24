شكرا لقرائتكم محمد جودة: الأهلي يتفوق على الزمالك بالأرقام قبل نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد جودة لاعب الأهلي السابق أن دائرة المُدربين في مصر "مُغلقة" علي بعض الأشخاص بعينهم ومن الطبيعي أن يتم إجراء مقابلة شخصية عند اختيار مُدربي منتخبات الشباب والناشئين.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت قريبا من الانتقال للزمالك خلال تواجدي مع ناشئي نادي السويس ولكن تلقيت مكالمة من ثابت البطل يبلغني أنني سأكون متواجد معهم في الأهلي".

تابع: "هناك مَن يُحاول أخذ مباراة الأهلي والزمالك خارج إطار كرة القدم، ولكن مَعدن المصريين يظهر عند الشدائد، وهو ما ظهر مِن الجمهورين عقب إصابات كورونا بالفريقين"، مشداا: "نهائي افريقيا بين الأهلي والزمالك لقاء تاريخي أول مرة يحدث في نهائي دوري الأبطال بعدما حدثت في بطولة السوبر وهنا الكثير من المعيطات في المباراة النهائية".

أردف: "هناك تفوق للأهلي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال والأهلي لديه تفوق هجومي أيضا في عدد الأهداف التس سجلها 34 للأهلي مقابل 27 للزمالك، والناحية الدفاعية للأهلي أفضل أيضا".

استرسل: "الزمالك يجيد التحول من الناحية الدفاعية للهجومية بسرعة عالية والخطوط كلها متساوية والونش سيفرق مع الزمالك لأنه في أفضل حالاته وأحمد عيد خبرته قليلة، ولكن هناك تنوُّع كبير في كُرة الأهلي مع موسيماني، وهو ما يُصعِّب الأمور علي أي مُنافس ليه".