شكرا لقرائتكم عماد النحاس يعلن قائمة المقاولون المسافرة إلى جيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، قائمة لاعبيه المسافرة لجيبوتي لمواجهة أرتا سولار في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية بعد العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب 15 عاما.

وتضم البعثة 36 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام ورامي ربيع الذي سبق البعثة امس الى جيبوتي للاطمئنان على ترتيبات الاقامة والتدريب ويتواجد محمد فتحي مدرب الحراس واحمد زهران ورامي عادل وعبد الرحمن عيسى والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وتضم قائمة المقاولون 21 لاعبا وهم محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد الشيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وتغادر في الثانية صباح غدا الثلاثاء ، بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مطار القاهرة في رحلة تستغرق أكثر من 13 ساعة لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي بتمهيدي الكونفدرالية ، حيث من المقرر أن تشهد الرحلة ترانزيت في مطار أديس أبابا قبل الإقلاع مرة أخري لجيبوتي.

ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له السبت المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الخمس و الجمعة و علي ملعب المباراة.

وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.