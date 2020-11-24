شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يعلن سلبية مسحة بن شرقي وساسي استعدادا لقمة القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، انضمام الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، لاعبى الأبيض، إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد سلبية المسحات التى خضع لها الثنائى عقب عودتهما للقاهرة، بعد مشاركاتهما مع منتخبى تونس والمغرب فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أمس الإثنين، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أول أمس، الأحد، استعداداً قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الإفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية.