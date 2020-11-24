شكرا لقرائتكم على خليل: طه بصرى أعظم لاعب بتاريخ الزمالك وحمادة إمام أحرف بكتير من حازم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد على خليل نجم الزمالك السابق، أن الراحل طه بصرى أعظم لاعب في تاريخ نادى الزمالك لعبا وخلقا وحمادة إمام أحرف من حازم بكتير جدا وسبب حب الجماهير لى.

وقال على خليل خلال حواره مع خالد الغندور في برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "أعظم لاعب في تاريخ الزمالك لعبا وخلقا هو طه بصرى عمره ما زعل حد ولاعب عنده قدرات كبيرة، وكذلك حمادة إمام الذى عمل شعبية كبيرة وهو أحرف من ابنه حازم إمام بكتير وعمل تاريخ كبير وكان السبب في حب جماهير الزمالك لى لأنهم اعتبرونى خليفة له".

وأضاف على خليل: "أن عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" من اللاعبين غير العاديين ولكن الإصابة منعته من مواصلة الإبداع، والخطيب من اللاعبين الموهوبين أيضا وصفوت عبد الحميد، وجيل الأهلى كان قوى جدا زى الزمالك فى هذا الوقت ولكن الزمالك كان دائم تغيير المدربين لذلك تفوق الأهلى".

وتابع على خليل: "فاروق جعفر كان السبب في عودتى للزمالك مرة أخرى واتعملى مرتب كويس وعقد كويس وأنا ببذل أقصى ما عندى في تدريب الناشئين حبا في الزمالك، وعمرى ما قبلت المستشار مرتضى منصور، وأشكره على إطلاق اسمى على إحدى حدائق النادى وده أول تكريم لى من الزمالك".

أوضح على خليل: "بدأت في بنى سويف وانتقلت للزمالك وانا عندى 15 سنة وسجلت هدفين في أول مباراة، وانضميت لمنتخب مصر وانا في فريق الشباب في الزمالك، وقبل أن ألعب مع الفريق الأول لنادى الزمالك ولعبت مع المنتخب قبل لعب أي مباراة مع الزمالك".

وأضاف على خليل: "سجلت هدفا في الإسماعيلى والحكم حسبه وجرى على نصف الملعب وجماهير الإسماعيلى نزلت الملعب وعلى أبو جريشة قال للحكم أحمد بلال أسأل على خليل لو قالك جول احسبه لو قال مش جول متحسبوش، والحكم سألنى وقلت له مش جول والزمالك خسر الدورى هذا الموسم على نقطة، ولكن الأخلاق أهم من البطولات، وإحنا في الزمالك اتربينا صح مينفعش نشوف حاجة غلط ومنعترفش، ولم اعترض على أي قرار للحكم في حياتى، وحصلت على إنذارين فقط في حياتى ولم أخذ أي كارت أحمر نهائيا".