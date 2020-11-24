شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: هتقبلوا فريق غلبتوه مرتين وهنفرج الجمعة ونرد على الكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن الزمالك سيواجه الأهلى الذى فاز عليه مرتين تلاتة هذا الموسم وسنرد على كل من أخطأوا يوم الجمعة المقبلة.

وقال مرتضى منصور للاعبي الزمالك: "أحييكم على الروح العالية التى ظهرت في مباراة نادى مصر، ومحمود عاشور عمل كل حاجة علشان يخرجكم من الكأس، يلغى أجوان وميحسبش ضربات جزاء ولكن علشان أنتوا رجالة صعدتوا".

وأضاف رئيس الزمالك: "مش عاوز أشوف الأحداث اللى حصلت في أبو ظبى تحصل تانى حتى لو حصل أي استفزاز من أي لاعب، الزمالك كل يوم بيضرب علشان يقع ولكن مش هيقع لأنه عنده جماهير بالملايين وبتساند بشكل كبير ليكم فلازم تفرحوهم يوم الجمعة".

وتابع مرتضى منصور: "مكانش عندى أمل أننا نكسب الترجى في قطر ولا الهلال في السعودية والأهلى في السوبر والدورى، فأنتم أقوى فريق في أفريقيا محدش أحسن منك ومتع نفسك ومتع جماهيرك وكلكم متميزين".

وأوضح رئيس الزمالك: "المكافآت زى كل مرة أحلموا بس، والمكافآت مش قضية المهم اسعاد الجماهير وكلكم أحسن لاعبين في أفريقيا ولازم نكون أعصابنا هادئة والتوفيق بتاع ربنا، وشوفوا ربنا بيعمل إيه أوناجم اتصاب وخرج من القائمة واتحط بداله أسامة فيصل اللى ينزل يتعادل ونفوز ".

وتابع مرتضى منصور: "لاعيبة الأهلى مش أحسن منكم أنت أقوى وأفضل ولازم تأكدوا تفوقكم عليه ليكون المرة الثالثة ولازم تطلع طاقتكم كلها في الـ90 دقيقة، العب وأنت هادى وأى حد هيلعب هيكون أفضل والفريق اللى هتلعبه يوم الجمعة ده أنت غلبته مرتين تلاتة، وعاوزين نرد على كل اللى غلط في الزمالك يوم الجمعة الجاية".

واختتم مرتضى منصور: "كل المستحقات هتتصرف يوم الجمعة ونسبة الـ25% بتاعة المشاركة ومقدم العقود بتاع السنة الجديدة ومالهاش دعوة بالماتش".