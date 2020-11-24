شكرا لقرائتكم رئيس لجنة المسابقات: اجتماع مع مديرى الكرة يحدد ضوابط الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن وجود تعديلات جديدة ستطبق على منظومة الدوري في الموسم الجديد.

وقال مازن مرزوق في تصريحات خاصة لقناة "اون تايم سبورتس": "أتمنى رؤية مستوى مختلف للكرة المصرية في الموسم المقبل

وأعلن اتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين عن انطلاق منافسات الدوري المصري للموسم الجديد بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل.

وشدد رئيس لجنة المسابقات الجديد: "لابد أن يكون هناك شكل جديد داخل الملعب، وأتمنى أن نرى مستوى مختلف للكرة المصرية".

أضاف مازن مرزوق: "سنعلن السبت المقبل في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع مع مديرين الكرة في كل الأندية عن العقوبات والقرارات الجديدة من مسابقة الدوري الموسم الجديد".

وأوضح مازن مرزوق أن فكرة تأجيل مباريات الدوري المصري غير وادرة بالمرة عدا الظروف القهرية التي تفرض ذلك مشدداً على أن الاجتماع المقبل مع مديري الكرة في الدوري المصري الممتاز سيوضح بشكل نهائي صورة الدوري الجديد وما سيتم تفعيله وفقاً لظروف الأندية واتحاد الكرة.