شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم مليحة ويتوج بطلا لكأس الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

توج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أمس الاثنين، نادي شباب الأهلي ببطولة كأس الإمارات لكرة الصالات، بعد فوزه على نادي مليحة 4/6، ليحصد شباب الأهلي اللقب للمرة الثانية في مسيرته باللعبة، وجرت مراسم التتويج بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء محمد أحمد المري رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي.

افتتح مليحة التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق عبدالله كرمستجي، وتعادل راشد عبيد لشباب الأهلي في الدقيقة الخامسة، وتقدم عبدالله الفلاسي لشباب الأهلي في الدقيقة السابعة لتصبح النتيجة 1/2 للفرسان، وتعادل جواو لمليحة 2/2 في الدقيقة 15، وسريعاً تقدم ناثان لشباب الأهلي بهدف في الدقيقة 15، وعدل جواو النتيجة لمليحة في الدقيقة 16 ليصبح التعادل 3/3 سيد الموقف، ثم تقدم الفرسان 3/4 بهدف سجله حسين مال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد جواو للتعديل 4/4 في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 35 سجل ناثان هدف الترجيح 4/5 لشباب الأهلي، قبل أن يضيف راشد عبيد الهدف السادس لشباب الأهلي من ضربة جزاء تراكمية.