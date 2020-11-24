شكرا لقرائتكم خبر عن «الريـدز» فريـق لا يقهـر في قلعـة «الأنفيلـد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع ليفربول رقمه القياسي في عدد المباريات التي لم يهزم فيها على أرضه في الدوري المحلي إلى 64 (53 فوزاً و11 تعادلاً)، بتغلبه على ليستر سيتي 3-صفر ضمن مباريات المرحلة التاسعة من بطولة إنجلترا لكرة القدم الأحد التي انتزع فيها أرسنال تعادلاً سلبياً مع ليدز يونايتد، في حين استعاد إيفرتون نغمة الانتصارات إثر تغلبه على فولهام الجريح 3-1 في عقر دار الأخير في لندن.

ولحق ليفربول بتوتنهام المتصدر، وكلاهما يملك 20 نقطة لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف (12 مقابل 5)، في حين فشل ليستر في استرداد الصدارة، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف وراء تشيلسي.

على ملعب «أنفيلد»، حافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم في أرضه على مدى 64 مباراة وتحديداً منذ سقوطه أمام كريستال بالاس 1-2 في 23 إبريل عام 2017، أي أكثر من ثلاث سنوات ونصف، بفوزه على ليستر سيتي بطل الدوري عام 2016 بثلاثية نظيفة، محققاً رقماً قياسياً شخصياً جديداً.

وللمفارقة، كان ليفربول قد حقق سلسلة من 63 مباراة من دون هزيمة في الفترة من فبراير 1978 ديسمبر عام 1980 قبل أن يسقط أمام ليستر سيتي في يناير عام 1981.

وخاض «الريدز» المباراة في غياب مهاجمه المصري محمد صلاح الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد إثر تواجده مع منتخب بلاده، لخوض تصفيات أمم إفريقيا 2021 وتحديداً بعد حضوره حفل زفاف شقيقه.

أهداف المباراة بدأت بواسطة النيران الصديقة، حيث سجل المدافع الأيرلندي جون ايفانز هدفاً بالخطأ في مرماه (21)، وحمل الهدف الثاني توقيع دييجو جوتا (41)، وبات جوتا أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 4 مباريات بيتية له على التوالي في صفوف الفريق الأحمر، وأضاف فيرمينو هدف فريقه الثالث (86).