يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
القاهرة: أعلن نادي الزمالك وصيف الدوري المصري المصري لكرة القدم الاثنين، إصابة مدافعه محمود حمدي "الونش" بفيروس كورونا، قبل أربعة أيام من النهائي التاريخي المرتقب مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
وقال عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور في تصريحات إذاعية عن "نتيجة إيجابية للونش بعد خضوعه لمسحة طبية خلال المعسكر" المقام استعداداً لمباراة الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.
وكان الونش قد غاب عن مباراة الزمالك الماضية ضد نادي اف سي مصر في ربع نهائي بطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يكشف الزمالك مزيداً من التفاصيل حيال حالة اللاعب وزملائه الآخرين.
وسيكون النهائي الذي يقام في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، تاريخياً هذا الموسم، إذ أنه للمرة الأولى سيقام من مباراة واحدة، تأجلت في مناسبتين جراء تفشي كوفيد-19 في صفوف اللاعبين، والمرة الأولى التي يجمع بين فريقين من بلد واحد في تاريخ المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مدافع الزمالك حمدي "الونش" بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.