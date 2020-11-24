شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23/ 11/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الإثنين الموافق 23/ 11/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، الزمالك يعلن إصابة الونش بفيروس كورونا، والأهلي يضم أحمد رمضان بيكهام لمدة خمس سنوات مقبلة، ووصول فرجانى ساسى وعلى معلول إلى القاهرة استعدادا لنهائى أفريقيا.

الزمالك يعلن إصابة الونش بفيروس كورونا

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق أُصيب بفيروس كورونا، موضحًا في تصريحات لإذاعة أون سبورت أن النادي تأكد من إصابة الونش بفيروس كورونا، وتابع: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعب.

طارق حامد ينفى شائعة إصابته بفيروس كورونا

أكد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، عدم صحة الشائعات التى تم ترديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا حيث أوضح لـ"الخليج 365" أن المسحة التى خضع لها مع فريقه جاءت سلبية وأنه بخير وتواجد اليوم فى مران الفريق بشكل طبيعى.

وصول فرجانى ساسى وعلى معلول إلى القاهرة استعدادا لنهائى أفريقيا

وصل الثنائى التونسى فرجانى ساسى وعلى معلول، لاعبا الزمالك والأهلى على الترتيب، إلى القاهرة، للمشاركة مع قطبى الكرة المصرية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعطل وصول الثنائى على مدار اليومين الماضيين بسبب عطل فى الطائرة الخاصة برحلتهما قبل أن يستقل الثنائى طائرة اليوم ووصلا إلى مطار القاهرة الدولى تمهيدا للانضمام إلى القطبين.

اتحاد الكرة يحدد 10 ديسمبر موعدا لمباراة السوبر الأفريقى حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بطل دوري أبطال أفريقيا، الذى لم يتحدد حتى الآن، وبطل الكونفدرالية وهو نهضة بركان المغربى، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة فى مصر.

الأهلي يضم أحمد رمضان بيكهام لمدة خمس سنوات مقبلة

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات مقبلة، وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، هذا وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.

شوبير ينفى إصابة الشناوى بكورونا: اللاعب يشارك فى تدريب الأهلى

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن كل ما يتم تداوله بشأن إصابة محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى بكورونا حتى الآن، غير صحيح، وقال شوبير عبر صفحته الشخصية على تويتر: "الشناوى يشارك في تدريب الأهلي الآن ونتيجة المسحة الأخيرة للأهلي لم تظهر حتي الآن ولا جديد في إصابات الكورونا عما تم إعلانه حتي الآن".

فرج عامر يؤكد موافقة الأهلى على استمرار إعارة محمد عبد المنعم للموسم المقبل

أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عبر حسابه على فيس بوك، أن النادى الأهلى يوافق على استمرار إعارة نجمه ونجم المنتخب الأولمبى محمد عبد المنعم، لنادى سموحة الموسم المقبل.

مواجهات الأهلى والزمالك فى الدورى الجديد.. إنفوجراف

تنطلق مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 يوم 11 ديسمبر المقبل، وأكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات أن البطولة سيتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدورى من دور واحد ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل ليتم فى النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين، قائلاً فى مؤتمر قرعة الدورى: "مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبي، لن يتم تأجيل أى مباريات إلا في الظروف القهرية فقط".

بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد سامى.. صور

أعلن مسئولو نادى بيراميدز التعاقد مع أحمد سامى مدافع مصر المقاصة، لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وجاء ضم بيراميدز لأحمد سامى، بعد أن أوصى الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى بضرورة تدعيم خط الدفاع بلاعب مميز، ليقع الاختيار على أحمد سامى.. وعرضت الصفحة الرسمية لبيراميدز على فيس بوك، صور التعاقد مع أحمد سامى، والذى سينضم لمعسكر الفريق المقام حاليًا استعدادًا للدورى الجديد.

طلائع الجيش يتعاقد مع إسلام محارب قادمًا من الجونة

تعاقد نادي طلائع الجيش مع إسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على العقد في حضور أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالطلائع وميدو حزين وكيل أعمال اللاعب.

دجلة يُعلن التعاقد مع رضا عبد العال وخليفة الشناوى وأحمد مجدى