مرتضى يوجه 10 رسائل للاعبي الزمالك: ننتظر حقنا الجمعة.. ولا أريد تكرار مشهد أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الزمالك خلال مران الإثنين من أجل تحفيزهم قبل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي على ملعب إستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وقال مرتضى للاعبي الزمالك إنه ينتظر منهم استرجاع حق النادي يوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه لا يريد تكرار ما حدث في السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات أمام الأهلي والمشادات التي نشبت بين لاعبي الفريقين.

ووجه رئيس الزمالك 10 رسائل للاعبيه، نرصدها في السطور التالية:

- أنا مريض ومع ذلك حرصت على الحضور حتى أكون معكم من أجل تحفيزكم قبل المباراة المرتقبة.

- سعيد بالروح القتالية التي ظهرت في مباراة نادي مصر بكأس مصر، واجهنا الحكم محمود عاشور الذي بذل كل جهده لإقصاء الزمالك من البطولة، حيث اتخذ عدة قرارات تحكيمية خاطئة، ونرغب في استمرار هذه الروح.

- لا أريد أن أشاهد ما حدث في مباراة السوبر بأبو ظبي خلال نهائي دوري الأبطال، لا تستجيبوا إلى أي استفزازات تصنع فتنة، (البلد مش ناقصة أي فتنة)، كنتم مع لاعبي الأهلي في المنتخب خلال مواجهتي توجو.

- الزمالك يتعرض لضربات من أجل اسقاطه لكنه لن يقع بفضل جماهير الزمالك التي تقدر بالملايين وبفضلكم أنتم أيضا، نضع كامل الثقة فيكم والجماهير خلفكم ويساندوكم دائما، أعظم جماهير رأيتها في حياتي هي جماهير الزمالك.

- لا يوجد فريق أقوى منكم في إفريقيا، مَن كان يقول أن الزمالك سيهزم الترجي في السوبر الإفريقي والرجاء في المغرب والأهلي في السوبر والدوري؟ أنتم أقوى من الأهلي والجماهير تنتظر منكم التتويج.

- متَّع نفسك ومتَّع الجمهور بموهبتك التي منحنها الله لك، لدينا أحسن فريق وأعلم أنكم الأقوى، الفريق الذي ستواجهه يوم الجمعة فزت عليه من قبل مرتين أو ثلاثة، عليكم فقط استثمار الفرصة والتحلي بالروح القتالية.

- لا أريد الحديث عن المكافآت، أهم مكافأة هي إسعاد الجماهير الذين يحاربون الدنيا من أجلكم، نريد اللعب بأعصاب هادئة، ويعلم كل لاعب أنه الأفضل في مركزه على مستوى إفريقيا، والتوفيق يأتي من عند الله.

- أنتم الأقوى بالتركيز والتوفيق، يجب أن تكون لديك إرادة النصر في المباراة، وأن تخرج كل طاقتك من أجل الفوز.

- تحمًّلنا كثيرا وننتظر أن نأخذ حقنا يوم الجمعة بالفوز في نهائي إفريقيا.

- سيتم صرف الكافآت المتأخرة قبل نهائي إفريقيا، بجانب صرف نسبة المشاركة البالغة 25% ومقدمات العقود، وهذا لا علاقة له بالمباراة، لا أتحدث مع مرتزقة.