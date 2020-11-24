ملف الإثنين.. قرعة الدوري.. إصابة الونش بكورونا.. وإيقاف أحمد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 23 نزفمبر 2020. نهائي القرن.. غيابات الأهلي تفقد موسيماني تغييراته المُفضلة مجلس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر تجوال يوم نهائي الزمالك والأهلي بيراميدز يعلن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة أحمد مرتضى: إصابة محمود الونش بفيروس "كورونا" تجديد إعارة مدافع الأهلي إلى سموحة الأهلي يُعلن التعاقد مع أحمد بيكهام لمدة 5 سنوات محمد صلاح يظهر في مركز تدريب ليفربول (صورة) ترتيب مباريات الأهلي والزمالك في دوري الموسم الجديد كاف يصدر بيانا رسميا لتحديد خليفة أحمد أحمد قرعة الدوري.. مواجهتان ناريتان للزمالك في انطلاقة المسابقة.. والقمة مبكرة

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