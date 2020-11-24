خالد الغندور : مرتضى منصور قد يحضر مباراة نهائي أفريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من حضور نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويصطدم الزمالك بالاهلي في نهائي افريقيا لاول مرة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي. على ستاد القاهرة الدولي. وقال الغندور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك، " مرتضى منصور قد يحضر المباراة، لأن الكاف لم يمانع من حضوره للمباراة". لم يمانع من حضوره للمباراة". وعن إصابة محمود الونش بفيروس كورونا، " الونش بنسبة كبيرة سيكون خارج نهائي أفريقيا لعدم لحاقه بالمباراة". وأعلن الزمالك في الساعات الماضية، إصابة محمود الونش نجم خط دفاع القلعة البيضاء، بفيروس كورونا.

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