شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك يستطيع الفوز على أى فريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، ان الزمالك قادر على الفوز على أي منافس وفي أي مباراة سواء في الدوري أو في أفريقيا
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي: «لو الزمالك في حالته الطبيعية يكسب أي حد»،ويلتقي يالزمالك مع الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا
وقال ميدو:«الدوري سيكون ممتع الموسم المقبل ولو الزمالك ركز وخاض جميع المباريات بتركيز سيكون قادر على التتويج باللقب».
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