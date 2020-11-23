شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من طارق حامد علي إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، استيائه من الشائعات التي تطوله من حين لآخر وأخرها ترويج البعض اصابته بفيروس كورونا

وقال حامد للمصري اليوم: «الحمد لله عينتي سلبية لفيروس كورونا والتى ظهرت رسمياً اليوم».

وتابع: «شاركت بشكل طبيعي في المران كاملا وحضرت جلسة المستشار مرتضي منصور رئيس النادي والأمور طبيعية وجيدة والحمد لله معنديش كورونا»

وحرص حامد، على طمأنة جمهور عبر حسابه الشخصى على إنستجرام بعبارة «إشاعة سخيفة».