شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور للاعبي الزمالك: «أسعدوا جمهوركم بالفوز على الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك باسعاد جمهورهم بالفوز عيل الأهلي والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضي منصور في تصريحات خلال جلسته اليوم مع لاعبي الفريق قبل المران:«كل الدعم للاعبين والجهاز الفني في هذه المباراة المهمة والمصيرية».

وأبدي رئيس الزمالك ثقته في إمكانيات وقدرات اللاعبين على تخطي الأهلي والصعود على منصة التتويج.