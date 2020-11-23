شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة: أنا في معسكر الزمالك استعداداً لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن تواجده اليوم الاثنين في شبرا للمشاركة في إفتتاح أحدي المحلات الخاصة بالمأكولات
وقال عبدالله جمعة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الصوة قديمة منذ فترة خلال تواجدي في احدي المطاعم لتناول الطعام وتم التقاط صور لي مع أصحاب المطعم وأي حديث عن تواجدي اليوم في أي مكان غير نادي الزمالك غير صحيح ولا أساس له وانا الآن متواجد في المعسكر استعدادا للقمة الإفريقية» .
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