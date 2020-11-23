خالد الغندور: الاتجاه العام في الدولة المصرية هو التهدئة والعبور بمباراة القمة لبر الأمان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الدولة قد تتخذ بعض الإجراءات والتعليمات خاصة بيوم الجمعة المقبل بسبب مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال الغندور خلال تصريحاته تليفزيونية اثناء مقدمة برنامج «زملكاوي» على قناة النادي الرسمية: «سامع كلام عن إغلاق الكافيهات وقت مباراة القمة خوفاً من الجماهير والتعصب ورد فعل جمهور الفريق الخاسر عشان الدنيا متولعش». وتابع الغندور: «الاتجاه العام في الدولة المصرية والإعلام هو التهدئة والعبور بالمباراة لبر الأمان مناشداً جماهير الناديين بنبذ التعصب والتحلي بالروح الرياضة وتهنئة كل جمهور لجمهور الفريق الأخر بعد المباراة». الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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